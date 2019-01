Gejsing: Torsdag eftermiddag klokken 17.08 mistede en bilist herredømmet over sit køretøj nær en rasteplads ved Lunderskovvej.

Det skete i en vejkurve, der tilsyneladende var alt for skarp for bilistens formåen med det resultat, at bilen skred ud og torpederede et træ.

Politiet var hurtigt fremme ved ulykkesstedet, og her kom alkometeret i brug. Nu er bilisten blevet sigtet for spritkørsel.

Den sigtede er en 43-årig mand fra lokalområdet.