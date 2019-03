Psykolog i Vejen-sagen: - Børnene er ofre for tortur

Onsdag fortsatte den femte retsdag i Retten i Esbjerg mod et forældrepar, som er tiltalt for grove overgreb mod deres fire børn. Både to psykiatere og en psykolog berettede, at de nu voksne børn har været udsat for barske oplevelser.

- En fremmede mand voldtog hende i hjemmet, ved at han vækkede hende om morgenen og sagde, at han havde vundet hende i et spil, har hun fortalt mig, forklarede vidnet.

Også en psykiater, som er behandler for en af de nu fire voksne børn, kunne fortælle, hvordan barndommens oplevelser har været for datteren, som i dag er over 30 år.

- Vi kendte ikke så meget til posttraumatisk stress dengang, men det var helt tydeligt med de fire børn, at de havde været udsat for nogle helt anderledes belastninger end bare et enkelt klap i numsen, sagde psykologen om sine oplevelser med børnene og observationer af deres adfærd på bostederne.

Han havde tilbage i begyndelsen af 1990'erne været psykolog for de fire børn, som blev anbragt på forskellige bosteder, efter at være blevet fjernet som små fra deres forældre i Vejen.

- Der tegnede hurtigt et billede af børn, som var ofre for torturlignende scener, forklarede en psykolog som vidne ved Retten i Esbjerg.

Et forældrepar fra Vejen er tiltalt for grove seksuelle overgreb, vold, mishandling og trusler på livet mod deres fire børn i perioden 1987-1994. Både en slægtning og en tidligere nabo til det tiltalte forældrepar kunne onsdag ved Retten i Esbjerg fortælle, at de havde indberettet familien til kommunen i hhv. 1985 og 1988, uden at der var sket yderligere handling fra kommunens side. Fire andre vidner var også i retten onsdag, hvor to psykiatere til to af de nu voksne børn kunne berette om følgerne af de forurettedes oplevelser i barndomsårene, mens en psykolog beskrev hændelserne som tortur. En slægtning og en tidligere nabo til forældreparret havde i firserne indberettet til kommunen om upassende hændelser i hjemmet. Sagen begyndte at rulle i august 2017, efter at en af døtrene indgav en politianmeldelse, og forældreparret har siddet varetægtsfængslet siden november 2017. Episoderne skal ifølge anklageskriftet være foregået i parrets hjem på to forskellige adresser i Vejen samt på flere ukendte steder i lokalområdet, heriblandt med ukendte gerningsmænd. Retssagen begyndte for tre uger siden med afhøring af den tiltalte mand på 63 år og kvinden på 60 år, og et par dage efter fortsatte retssagen med videoafspilning af politiets afhøring af de fire børn for lukkede døre, mens to af de nu voksne børn afgav vidneforklaring på den tredje retsdag, som ligeledes var for lukkede døre. I mandags vidnede tre familiemedlemmer og den yngste af parrets døtre, hvoraf sidstnævnte foregik for lukkede døre. De tre familiemedlemmer kunne alle fortælle om bizarre episoder i forældreparrets hjem. Retssagen fortsætter torsdag, og der ventes dom i begyndelsen af april. Parret risikerer flere års fængsel.

Kommunen blev advaret

Under onsdagens retsforløb kom det også frem ved afhøring af de to første vidner, at kommunen flere gange var blevet indberettet for hændelser, som var ud over det normale. En slægtning henvendte sig, efter at hun havde set den tiltalte mand servere øl for den ældste dreng i midten af firserne, som på det tidspunkt ikke var mere end to år gammel, og i stuen blev der vist pornofilm.

- Jeg kontaktede kommunen, da familien boede i Lunderskov, hvad jeg havde observeret. Men kommunen fortalte mig, at jeg ikke skulle tro, at jeg kunne komme og bestemme noget. Men det er jo ikke normalt at servere øl til et barn eller vise pornofilm, forklarede hun.

Også en nabo henvendte sig til kommunen, efter at det tiltalte forældrepar var flyttet til Vejen. Parret fik inden for kort tid to døtre sammen, mens den tiltalte kvinde havde to børn fra et tidligere forhold. En dag i 1988 var naboen på besøg i hjemmet og snakkede med den tiltalte kvinde, mens den tiltalte mand pludselig råbte til den ældste af døtrene inde fra stuen:

- Nu kan du godt komme ind og sidde på fars tissemand, forklarede vidnet og fortsatte:

- Jeg blev så chokeret, at jeg måtte gå min vej.