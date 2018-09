Produktionsskolen bliver til Kompetenceskolen

Produktionsskolen Vejen ændrer navn til Kompetenceskolen, blandt andet fordi produktionsskolen kun er en del af det, som tilbydes i bygningerne på Dalgas Allé. Et nyt elevråd vil skabe et godt fællesskab mellem alle skolens elever.

- Vi ville gerne rebrande skolen under et nyt navn, som signalerer én skole med et ligeværdigt fællesskab, fortæller Pia Elena Glaser, der er forstander på skolen.

Det nye navn er blevet fulgt op af et nyt logo - et hus og indeni en firebladet gren, der symboliserer de fire afdelinger, man som elev på skolen kan blive en del af: KUU - Kombineret Ungdomsuddannelse, Produktionsskolen, EGU - Erhvervsgrunduddannelse og til næste år også FGU - Forberedende Grunduddannelse.

Det nye navn skal efter planen give en mere rammende beskrivelse af, hvad det er, der arbejdes med på skolen, nemlig udvikling af elevernes forskellige kompetencer, så de efter endt ophold på skolen er godt forberedt til at varetage enten et job eller en uddannelse.

Forstander Pia Elena Glaser, yderst til venstre, er her i selskab med - fra venstre - Pernille Levandowski, Lasse Dreier og Winnie Petersen i det nye fællesrum, som skolens nye elevråd har været med til at få gjort til virkelighed. Foto: Dorthe Andresen

Fællesskab på tværs

Et par af de spørgsmål, som Pia Elena Glaser gerne ville have elevernes bud på, var: "Hvordan kan vi skabe et fællesskab på tværs af afdelinger, og hvordan får vi skabt et nyt brand, som alle vil være stolte af at være en del af?"

En af løsningerne blev, at der for første gang på skolen blev etableret et elevråd, der kunne være med til at se det hele fra elevernes side og være med til at udstikke regler for, hvordan tingene skal fungere på skolen - og rigtig mange af skolens elever ville gerne være en del af det nye elevråd.

- Da jeg spurgte, hvem der ville med i elevrådet, rejste der sig en skov af hænder, fortæller Pia Elena Glaser.

Der blev hurtigt fundet ti elever, der siden januar har udgjort skolens elevråd. Tre af de elever er 22-årige Pernille Levandowski, 22-årige Winnie Petersen og 21-årige Lasse Dreier. Alle tre er enige om, at det har haft betydning for dem at få lov til at få medindflydelse.

- Jeg synes, det har været fedt at være med til at gøre en forskel, siger Pernille Levandowski, mens Lasse Dreier supplerer:

- På den måde har eleverne fået en stemme.