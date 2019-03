Jels: Historien om Pro-Plan A/S I Jels er fortællingen om en ung iværksætter, som for 23 år siden fik en idé, som har vist sig at være så langtidsholdbar, at virksomheden i dag tæller flere end 60 ansatte i Jels samt i Letland.

Privat skæbne

Ideen til Pro-Plan begyndte i 1996, da Michael Petersen som ung assistent ved Nybolig i Rødding af en kollega blev spurgt, om han kunne udarbejde en skitse af et hus. Det skulle vise sig, at Michael fik meget mere med kollegaen at gøre, for skæbnen ville, at han kort tid efter begyndte at date en sød pige han havde mødt. Den søde piges far var kollegaen, som herefter blev til svigerfar. Pigen hedder Tina Spangsberg Petersen, og svigerfar er Mogens Christiansen.

Siden har der været fuld fart på med præsentation af boliger. De årlige vækstrater er på 30-40 procent. Faktisk er der siden januar startet 10 nye hos Pro-Plan bl.a. som følge af et nyt forretningsområde med præsentation af virksomheder på platformen håndværker.dk