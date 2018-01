Privat skolebus skal trække flere elever til Lintrup

Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter og Lintrup Hjerting Borgerforening samarbejder om et tiltag, der skal tilbyde privat skolebuskørsel. Tiltaget skal være en af måderne til at skaffe flere elever til skolen.

Lintrup: Forældre og borgere i Lintrup fik i 2015 afværget en truende lukning af byens skole. I kølvandet på arbejdet for at overbevise Vejen Kommunes politikere om, at Lintrup Børnecenter skulle bevares, blev der stiftet en støtteforening, der blandt andet skulle være med til at synliggøre, at skolen i Lintrup er et fagligt godt sted.

Men selvom det lykkedes at bevare skolen i Lintrup som en filial under Rødding Skole, så er det ikke ensbetydende med, at man i Lintrup læner sig tilbage.

- For os er kampen ikke ovre endnu. Vi skal kæmpe for at få børnetallet op, men selvom vi har været produktive i støtteforeningen og har fået fire børn, så er det ikke nok, smiler Louise Cordes Pedersen, der er formand for Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter og mor til to børn i Lintrup Skole, Sarah i 5. klasse og Caroline i 2. klasse.