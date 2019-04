Pris og hyldest til lokal Netto: - I gør en forskel

Alle har brug for et job og et fællesskab, og det står Netto Brørup parat med, lød rosen fra udvalgsformand Frank Schmidt-Hansen, da han fredag formiddag uddelte Årets Virksomhedspris.

BRØRUP: - Vi har alle vores grænser, og så må vi finde målebåndet frem for at få plads til den enkelte!

Netto i Brørup blev fredag formiddag blandt tre kandidater hædret med Årets Virksomhedspris af Vejen Kommune ikke mindst for sin sociale indstilling, hvor der er plads til medarbejdere af alle slags, som har brug for særlige hensyn. Butikschef Marianne Madsen modtog hæderen af udvalgsformand Frank Schmidt-Hansen.

- I er en virksomhed, der har gjort en forskel, pointerede udvalgsformanden i sin tale.

- I udvalget for arbejdsmarked og integration tror vi på, at en tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtigt for det gode hverdagsliv. Og vi har et ønske om, at alle borgere i Vejen Kommune får mulighed for at udnytte deres kompetencer og kvalifikationer. Vi tror på, at alle har noget at bidrage med, og det blot gælder om at finde det rette sted, hvor de ressourcer kan komme i anvendelse.

- Der har vi brug for kommunens virksomheder - store som små. For det er ude hos jer, at unge skal uddannes. Det er hos jer, medarbejdere skal fastholdes, når de bliver syge. Det er hos jer, at ledige skal finde fodfæste og blive i stand til at varetage et arbejde og opnå en ansættelse, der er med til at skabe en meningsfuld tilværelse for den enkelte.

- Nogen mennesker møder udfordringer i livet, der gør det vanskeligt for dem at holde fast i uddannelse og arbejde - og mister troen på, at noget kan lykkes.

- Her har I vist vejen for flere mennesker, der har brug for et ståsted og har brug for nogen der tror på, at lige netop de kan bidrage på jeres arbejdsplads. Her har I skabt en virksomhed, hvor der er plads til udvikling af den enkeltes kompetencer, hvor alle medarbejdere spiller en vigtig rolle og hvor leder og souschef går foran og skaber et godt arbejdsmiljø med ansvar til alle og opgaver, der passer til den enkeltes kvalifikationer, sagde Frank Schmidt-Hansen.

Marianne Madsen fortæller, at nogle medarbejdere langtfra har kræfter til et heltidsjob, og hun er klar til at give den enkelte den arbejdstid, som vedkommende kan magte.

- Vi har haft én, som havde to timer to dage om ugen, og lige nu har vi én, som har to timer tre dage om uger, og det kan vi godt få indpasset i vores vagtplan og have udbytte af. På den måde er vedkommende med i et fællesskab, og det, tror vi på, er vigtig for os alle.

I øjeblikket har Netto 26 medarbejdere på hel- og deltid.