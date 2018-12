Rødding: Fra på lørdag får alle Røddings forældre en mulighed for at overtale deres børn til at aflevere deres sut - og få den hængt op i et træ.

Byen får nemlig sit eget suttetræ, og på lørdag inviteres alle børn og voksne derfor til indvielse af træet. Indvielsen foregår klokken 11 på plænen ved Østergade 28 - pladsen lige inden kommunens områdekontor og Rødding Aktivitetshus.

"Julemanden vil tage imod jer sammen med Frank S. Hansen, som har sikret tilladelsen til, at vi må have et suttetræ på stedet. De vil afsløre den opsatte træsutteskulptur," skriver initiativtager Mona Thy Sørensen og Thue Uhre Lauridsen, eventtovholder, i en pressemeddelelse.

Arrangørerne af indvielsen håber, at mange glade børn, forældre og bedsteforældre vil deltage.

"Julemanden tager imod sutterne, og vi forventer, at forældrene binder en snor på sutten hjemmefra, så den kan hænges på træet," står der i pressemeddelelsen.