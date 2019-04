PostNord får nye udleveringssteder i Jels og Brørup

PostNord åbner to nye Collect Shops i Jels og Brørup - den ene hos Jels Autoværksted og den anden hos City Kiosken i Brørup. Her kan kunderne nemt og hurtigt hente deres pakker.

Jels/Brørup: - Jeg er rigtig glad for, at vi nu rykker endnu tættere på borgerne i Jels og Brørup, når vi åbner to Collect Shops. Her kan de nemt og hurtigt hente deres pakker. Vi ved, at vores kunder vil hente deres pakker lige dér, hvor det passer dem, og når det passer dem, og åbningerne er et vigtigt skridt mod at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, siger Anja Trøjborg, distriktschef i PostNord, i en pressemeddelelse.

I de nye Collect Shops kan kunderne hente pakker, samt sende pakker og breve de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i hele butikkens åbningstid, som er: Jels Autoværksted - hverdage fra klokken 7.30 til 18, City Kiosken, Brørup - hverdage fra klokken 8 til 22 og lørdag-søndag fra klokken 9 til 22.

- Det har stor betydning for os, at vi nu kan tilbyde vores kunder endnu en god service i form af muligheden for at hente deres pakker hos os. Vi glæder os til at komme i gang og til at hilse på de nye pakkekunder, siger Niels Brændekilde, der er indehaver af Jels Autoværksted.

- Vi glæder os rigtig meget til at få pakkeudlevering i butikken og har en forventning om, at det i endnu højere grad vil være med til at gøre City Kiosken til et omdrejningspunkt i lokalområdet, siger Omer Bagiran fra City Kiosken.