VEJEN/GESTEN: Vejens populære jazzband - Lorentzens 6-Pack Jazzband - fylder 25 år, og det markeres med en jubilæumskoncert i Gesten Forsamlingshus lørdag den 7. september klokken 12 - 15.

Bandet blev i sin tid stiftet af afdøde John Lorentzen. Tre af de daværende bandmedlemmer havde tidligere spillet i orkestret Visti Pedersens Fodvarmere. I starten var alle i 6-Pack Jazzbandet lokale; siden er der skiftet ud i besætningen, så bandmedlemmerne i dag kommer fra henholdsvis Vejen, Askov, Helsingør, Skive, Esbjerg og Middelfart.

Der er tale om kompetente musikere, som kan deres kram, og alder har ingen betydning. Bandets aldersrepræsentant og bassist fylder således 80 år.

- Vi har det fantastisk, når vi spiller sammen. Vi øver ikke ret meget, så når vi mødes for at spille, giver vi den gas. Vi mærker hinanden ubevidst i musikken, når vi spiller, og vi er så meget til stede i det, vi gør, at det ofte først er bagefter - når koncerten er slut - at vi finder ud af, hvordan det lød, fortæller trommeslager Gudmund Jessen fra Askov, som er tovholder i bandet.

Lorentzens 6-Pack Jazzband har gennem årene spillet på mange festivaler, i flere jazz-klubber og på lokale spillesteder. Bandet har alle årene pånær ét spillet på Munkensdam Gymnasium i Kolding, og det år, et nyt festudvalg havde sagt nej til, at bandet skulle optræde, kom der efterfølgende SÅ mange protester fra gymnasiets medarbejdere og elever, at man skyndte sig at booke bandet til at spille igen året efter.

Tre cd-udgivelser er det også blevet til, og ved jubilæumskoncerten i Gesten, spilles der numre fra dem alle tre.

- Vi har sammensat et repertoire til jubilæumskoncerten, som vi kalder for "A walk down memory lane", og vi synes på ingen måde, at tre timer er for lang tid at spille. Der skal jo også være tid til at fortælle sjove historier undervejs, og dem har vi mange af, siger Gudmund Jessen med et smil.

Når Lorentzens 6-Pack Jazzband har valgt at spille jubilæumskoncert i Gesten, skyldes det et ihærdigt arbejde fra bestyrelsen bag Gesten Forsamlinghus.

Forsamlingshuset har afviklet fire arrangementer med frokostjazz. Ved et af disse arrangementer spillede Lorentzens 6-Pack Jazzband og udtalte mellem to af sættene, at man i 2019 kunne fejre 25 års jubilæum.

Over en efterfølgende hyggesnak i forsamlingshusets bar foreslog bestyrelsesmedlem i forsamlingshus, Helle Junker, at bandet fejrede sit jubilæum med en stor koncert i Gesten Forsamlingshus.

- Jeg har hørt bandet spille, og man fornemmer en utrolig stor glæde bag instrumenterne. Der er tale om musikere, som ikke kun er fagligt dygtige men også formår at "give sig hen", når de spiller. Det mærker man som publikum, og jeg glæder mig utroligt meget til et genhør, fortæller Helle Junker.

Hun oplyser, at der er næsten udsolgt til jubilæumskoncerten, som i øvrigt byder på tre gæstesolister. Hvem, det er, holdes hemmeligt indtil koncerten.

Lorentzens 6-Pack Jazzband spiller i Gesten Forsamlingshus på en scene, der opbygges midt i den store sal, og der åbnes ind til den lille sal, så musikken placeres i centrum.

Ved koncerten serveres der snitter, og forsamlingshusets bar er åben.

22. september er der "efterfest" på Knudepunktet i Vejen. Her kan dem, som ikke har mulighed for at tage turen til Gesten, lytte til bandet og fejre dets jubilæum.