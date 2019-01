Populær forstander fik ros fra alle sider

- Du har altid set noget i os medarbejdere, og du har sammen med Morten (uddannelseschef og konstitueret forstander, red.) været god til at sammensætte et godt team. Du har samtidig lagt et meget stort engagement i både os lærere og i eleverne, og det er ikke alle skoleledere, der gør det.

VEJEN: Vejen Business College oplevede torsdag eftermiddag et stort ryk-ind, da skolen inviterede til afskedsreception for Hans Brun Hansen, som efter 28 et halvt år som forstander på VBC har valgt at gå på pension. Mængden af rosende ord var mindst lige så stor som mængden af mennesker - ja, måske endda større.

Lærer på VBC, Casper Hulmose, leverede en morsom, hjertelig og meget ærlig tale. Han takkede den afgående forstander for, at han i sin tid fik en chance, da han blev ansat på VBC. Foto: Chresten Bergh

En god holdspiller

Folketingsmedlem Troels Ravn (S) roste Hans Brun Hansen for at være en god holdspiller.

- Du er blå, og jeg er rød, men farverne har aldrig betydet alverden for os. Du er fair og ordentlig, og du er god til at opbygge relationer. Du er desuden visionær og har en god evne til at se ud over dit eget pastorat, lød det fra Troels Ravn, som roste den afgående forstander for både at sikre god trivsel og stor faglighed på uddannelsesinstitutionen.

Bestyrelsesformand Ole Stubbe roste Hans Brun Hansen for at være et helt igennem ordentligt menneske i en tid, hvor mange andre ikke er det. Han roste desuden hans ledelsesstil og hans evne til at skabe tryghed.

Konstitueret forstander Morten Kornerup-Bang kaldte sin forgænger for et (citat) "sympatisk lyttende menneske" og roste ham for hans evne til at bevare roen i situationer, hvor skolen har været udfordret.

- Du har så ofte sagt: "Det sover vi på, og så træffer vi en beslutning i morgen". Jeg har nogle gange haft mareridt, men næste morgen er du kommet med gode ideer og har vist os muligheder, som flere gange har været afgørende for skolens fortsatte virke, lød det fra ham.

En svoger til Hans Brun Hansen oplyste i sin tale, at den afgående forstander er et stort familiemenneske, som trives gevaldigt med at være i et ægteskab, hvor hustruen er "direktør" på hjemmefronten, mens han har været det i arbejdslivet.