Popsild på de bonede gulve

Holsted-pigen og grandprixvinder Trine Jepsen er nu direktør for Fonden Nørre Vosborg og netop udpeget til Kommisorium Vækstteam af erhvervsminister Brian Mikkelsen.

HOLSTED: En opvækst i Holsted kan føre til alt, og en karriere i et pigeband er ingen spændetrøje.

Det beviser Trine Jepsen. I dag er hun direktør for Fonden Nørre Vosborg og er netop blevet kontaktet af erhvervsminister Brian Mikkelsen og bedt om at indtræder i Kommisorium Vækstteam for Kreative Erhverv.

Et vækstteam, der skal kigge på, hvordan vækstvilkårene kan styrkes og produktiviteten øges for de kreative erhverv og dernæst rådgive regeringen.

Trine Jepsen og tre veninder dannede i 2001 popgruppen EyeQ, der vandt den første udgave af tv-programmet Popstars på TV 2. To år tidligere havde Trine Jepsen vundet Dansk Melodi Grand Prix med sangen Denne Gang.

Nørre Vosborg drives af Fonden Nørre Vosborg , der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 2004 af Ringkøbing Amt og Ulfborg-Vemb kommune. Fondens primære opgave er at drive et levende kultursted på Nørre Vosborg.

Fondens formål er at sikre herregårdens bevaring og udvikling, så det unikke, levende herregårdsmiljø sikres for fremtiden under bevarelse af stedets atmosfære.

Til fremme af formålet skal Fonden drive et levende og dynamisk kulturcenter af internationalt tilsnit, der fremviser kunst og kultur af høj kvalitet og placerer dette i en helhed med den omgivende natur og landskab, samt gennem bortforpagtning på kommercielle vilkår at drive kursus- og udlejningsvirksomhed med overnatning og restaurationsfaciliteter.