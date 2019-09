Popp-Madsen genfundet i Holsted

HOLSTED: Jo, der står Georg og Helga i det over 80 år gamle og stort set ulæselige dokument, som for et par uger siden blev fundet indmuret i muren i Vestergade 8 i Holsted.

Lokalhistoriker Olga Pedersen er ekspert i gammel, ulæselig skrift, og nu har hun så brugt alle lyse timer på et søge i en lang række arkiver, om der var hjælp at hente der. Og det er der.

Georg og Helga hed Popp-Madsen til efternavn, og det var ganske rigtigt dem, som i 1938 bestilte murermester Christen Christensen til at opføre huset på en grund, som parret havde købt af sagfører Ahlers, der boede i nr. 6.

Det siges om sagføreren, at han trods pæne salærer altid var i pengenød, og at han derfor solgte en del af sin have. Måske det bare er en skrøne, men han solgte under alle omstændigheder jorden til Popp-Madsen, som på den indklemte matrikel fik opført sit solide rødstenshus.

- Georg Popp-Madsen var dommerfuldmægtig ved retten i Holsted. Helga Popp-Madsen var hans anden hustru. Han fik den 12. juli 1938 skøde på ejendommen i Vestergade og solgte den den 15. august 1943 til landinspektør Hans Jørgensen, oplyser Olga Pedersen.

- Han var født på Frederiksberg i 1907, og hun var født i Taps samme år. Hun var hans kontorassistent.

- I øvrigt var han bror til nazisten Carl Popp-Madsen, som blev dømt for landsforræderi efter krigen.

Det sammenrullede pergament i flasken ved grundstensnedlæggelsen, som murermester Ronni Lund fandt, måler 10 x 50 centimeter.

Olga Pedersen har studeret pergamentet under lup og har bl.a. tydet følgende tekst:

"Aar 1938 d. 2. juli om aftenen kl. 5 nedlagde ?? dette brev ?? som Christensen ?? lod opføre til gavn og brug for dem og deres familie.

Er der læsere, der kan hjælpe med at løse mysteriet, hører vi gerne fra vedkommende.