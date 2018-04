Politistationen har fået nye funktioner

Politistationen med Lokalpolitiet i Vejen er blevet til Vejen Beredskabsstation og har fået en specialafdeling for økonomisk kriminalitet og indbrud.

- Syd- og Sønderjyllands Politis ny områdecenter ligger nu i Haderslev, og her i Vejen har vi fået nye funktioner. Vores primære opgave er at dække de betjente, der patruljerer på gader og veje, og det er noget, vi nu gør 24 timer i døgnet året rundt. Tidligere har der været nattevagter, hvor patruljer er kørt her til området fra Esbjerg. Sådan er det ikke mere, og nu har vi selv overtaget alle vagter døgnet rundt, siger Morten Alslev.

Det har ført til flere ændringer, som også er blevet gennemført i Vejen. Her har politistationen hidtil huset Lokalpolitiet i Vejen, men den er nu blevet til Vejen Beredskabsstation, og senest har den ny beredskabsstation også fået en ny leder.

Vejen: For at tilpasse sig de krav til politiet, som Folketinget har vedtaget, har Syd- og Sønderjyllands Politikreds fra januar fået en helt ny struktur.

Den ny Beredskabsstation Vejen har de samme borgerfunktioner, som Lokalpolitiet i Vejen havde, men der er kommet nye åbningstider: mandag, tirsdag og onsdag: 13.00-15.00, torsdag: 15-17 og fredag: lukket. Åbningstiderne er de sammen som hos Vejen Kommune.Syd- og Sønderjyllands Politis ny områdecenter i Haderslev dækker nu Haderslev og Vejen Kommuner. Foruden i Vejen har Syd- og Sønderjyllands Politi tre andre beredskabsstationer i Tønder, Varde og Aabenraa. Indtil videre vil Syd- og Sønderjyllands Politikreds have landpoliti i ni byer herunder Rødding.

En ny specialafdeling

Med de nye funktioner har stationen i Vejen gennemgået også en renovering, og derved er der blevet plads til etablering af en specialafdeling, som skal opklare økonomisk kriminalitet og indbrud.

- Det betyder også, at jeg har fået nye kolleger med kompetencer til at opklare den slags forbrydelser, forklarer Morten Alslev.

Ved at samle patruljeringen på den ny Vejen Beredskabsstation opnår politiet også den fordel, at betjentene får et endnu bedre lokalkendskab.

Med de nye funktioner tilpasser Syd- og Sønderjyllands Politi sig udviklingen, hvor kriminalitetsbilledet har ændret sig. IT-kriminaliteten stiger kraftigt, ligesom fokus på omrejsende kriminelle og den øgede grænseindsats også har påvirket politikredsen.

Siden 2010 er antallet af indbrud i Vejen Kommune raslet ned. Den gang blev der anmeldt 896 indbrud, svarende det til 21,0 indbrud per 1000 indbyggere - det højeste i hele politikredsen. Den seneste opgørelse afslører, at der i Vejen Kommune i 2017 blev anmeldt 309 indbrud svarende til 7,2 indbrud per 1000 indbyggere.