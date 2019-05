Anni Matthiesen og Troels Ravn er uenige om en del politiske emner. Men når det gælder om at holde stemmerne hjemme i Vejenkredsen, så står de last og brast - og deler en iøjnefaldende valgplakat på en gavl ved Skodborg. Foto: Jørgen Schultz

Venstres Anni Mathiesen og Troels Ravn fra Socialdemokratiet er uenige om en hel del politisk. Men med en fælles valgplakat vil de signalere, at der har sin betydning at have politikerne tæt på. Stem lokalt, lyder det.

Vejen: Det kan godt være, at bølgerne kan gå højt indimellem. De politiske uenigheder er tydelige, når det kommer til debatterne. Begge er de folketingsmedlemmer. Den ene er i blå lejr; én af Løkkes soldater. Den anden er i den røde lejr; en af udfordreren Mette Frederiksens støtter. Anni Matthiesen fra Venstre og Troels Ravn fra Socialdemokratiet kender stort set hinandens argumenter ud og ind. Begge politikere er valgt i Vejenkredsen, og det er her, de bor. Netop deres lokale kredsfællesskab gør, at de igen har besluttet at dele en ganske stor, iøjnefaldende valgplakat på gavlen af en landbrugsejendom lige nord for Skodborg på den trafikerede Haderslevvej mellem Skodborg og Vejen. - Vi er begge valgt i Vejenkredsen, og det er her vi bor. Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere om forskellige emner, som vi kan tage med videre. Det har sin betydning, at vi er lokale, selv om vi er landspolitikere. Det er også derfor, at vi opfordrer vælgerne til at stemme lokalt, uanset om de nu vil stemme blåt eller rødt, lyder det fra Anni Matthiesen. Troels Ravn supplerer: - Mange af de ting, der besluttes i folketinget, sker med brede aftaler. Med vores bopæl har vi kunne rejse emner som eksempelvis landdistriktspolitik og også et emne som strukturen ved erhvervsfremmearbejdet samt motorvejsramperne. Ramperne blev rejst, mens vi var i regering, og nu er det gjort færdig.

Om Anni og Troels Anni Matthiesen har været medlem af Folketinget gennem de sidste to perioder. Den 55-årige Venstrekvinde bor privat i Krogager ved Grindsted.Troels Ravn blev første gang valgt til Folketinget i 2005. Den socialdemokratiske politiker blev ikke valgt i 2015 - trods et stort personligt stemmetal. Da Bjarne Corydon i 2016 forlod Christiansborg, trådte Troels Ravn ind som suppleant. Troels Ravn er bosiddende i Vejen.

Løkke overraskede Lars Løkkes udskrivelse af valget kom som en overraskelse for både Troels ravn og Anni Matthiesen. - Jeg havde sat mig i et tog for at nå hjem til et møde i kredsen, fortæller Anni Matthiesen. - Jeg sad i salen, og vi begyndte da at kunne se, hvor det ville bære hen, da Lars Løkke kom ind i salen, og at stort set alle ministre også sad på deres pladser. Nu får vi en lang valgkamp, siger Troels Ravn. Det kan godt være, at de kan være fælles om en valgplakat, men når det kommer til emner som eksempelvis pension og nedslidning, så skilles deres veje markant. Meningsmålingerne har de også deres holdninger til. Anni Matthiesen: - Det er rigtigt, vi er bagud. Men vi vil knokle, det bedste vi ved, for at få vælgerne til at give genvalg til Lars Løkke, som har vist, at han kan lede landet - både herhjemme og i udlandet. Men Troels Ravn har naturligvis en anden udlægning: - Folk er færdige med Løkke. Der er ingen tvivl om, at Løkke er en dygtig politiker og retoriker. Men der har været sager, hvor hans dømmekraft ikke har været god. Der skal nye kræfter til. Valgkampen er i gang.