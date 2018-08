På tirsdag den 4. september er der Økonomiudvalgsmøde. Her samles hele byrådet igen for at drøfte budgettet. Arkivfoto: H.C Gabelgaard

På trods af et overstået budgetseminar ønsker partierne endnu ikke at melde klart ud, hvor de mener, at der skal spares for at få budgettet til at gå op. Forhandlingerne er stadig i gang, lyder det fra borgmester Egon Fræhr (V).

Vejen Kommune: Byrådspolitikerne holder kortene tæt ind på kroppen. Gruppeformændene i byrådet ønsker på nuværende tidspunkt ikke at fortælle noget konkret om, hvad der kom ud af budgetseminaret, der fandt sted torsdag og fredag i sidste uge. - Vi er i midt i en forhandling, og jeg skal holde sammen på alle tropper. Jeg kan sige, at der kom en række gode forslag og input, som vi arbejder videre med, og så vil Økonomiudvalget forholde sig til det på næste møde, siger borgmester Egon Fræhr (V). - Derudover kan jeg sige, at der har været fokus på effektiviseringer af vores drift og på, om vi kan reducere anlægsudgifterne. Der var en god forståelse for opgaven. Vi havde et positivt budgetseminar, og jeg tror på, at vi når i mål med fuld opbakning, fortsætter borgmesteren. Sådan lyder det også fra Jørgen Thøgersen (S). - Der var et fællesskab og en forståelse af, at vi skal løse opgaven sammen. Der vil komme besparelser, der kan mærkes. Vores fornemste opgave er at afbøde det mest muligt. I en normal budgetforhandling byder vi ind med forslag til projekter, der skal lægges ind i budgettet. I år handler det mere om, hvad vi kan acceptere af besparelser. Det kan vi ikke fortælle mere konkret om før mødet i Økonomiudvalget, siger han.

Budget 2019 Torsdag og fredag i sidste uge var politikerne i Vejen Byråd på budgetseminar.Her fremlagde direktionen det tekniske budget. Driftsomkostningerne for 2019 og overslagsårene 2020-2022 bliver årligt omkring 50 millioner kroner højere end budgetteret, hvis politikerne ikke griber ind.



På budgetseminaret drøftede politikerne blandt andet, hvordan man vil forbedre driftsresultatet.



Politikerne fortsætter forhandlingerne tirsdag den 4. september, hvor alle byrådsmedlemmer deltager i økonomiudvalgsmødet.



Budgettet førstebehandles tirsdag den 11. september.



Tirsdag den 9. oktober vedtages det endelige budget.