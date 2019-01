Politisk debat hos de unge trak fronterne op

Grønvangskolen i Vejen havde tirsdag succes med at afvikle et politisk debatmøde for de unge forud for det landsdækkende skolevalg, der afvikles torsdag.

VEJEN: Skal vi hæve afgiften på cigaretter? Skal topskatten fjernes, og skal vi bruge flere penge på militæret?

Disse spørgsmål blev debatteret, da Grønvangskolen tirsdag indbød til politisk debatmøde med unge repræsentanter for partierne på Christiansborg.

De fremmødte elever stillede ikke mange spørgsmål, men det behøvede de heller ikke, for Grønvang-lærer Bjarne Fruergaard, som blandt andet underviser i samfundsfag, havde forberedt sig grundigt og stillede spørgsmål til samtlige otte personer i panelet.

- Eleverne er svære at få til at stille spørgsmål, men jeg synes nu også, at kandidaterne holder sig lidt tilbage i år. Da vi afviklede mødet for to år siden, var de bedre til at markere og kritisere hinandens synspunkter, lyder det fra Bjarne Fruergaard, som oplyser, at skolevalget i 2017 viste, at der var mange elever på Grønvangskolen, som stemte konservativt.

Om det gentager sig ved skolevalget torsdag, vil tiden vise, men meget tyder på, at KUs repræsentant, 24-årige Frederik Bloch Münster fra Esbjerg, vandt mange tilhøreres respekt. I hvert fald høstede han mødets allerstørste bifald, da han til spørgsmålet om det med topskatten sagde:

- Jeg kan godt lide, at alle er lige for loven, men vi er ikke lige i statens øjne. Alle burde betale en tredjedel af deres indtægt i skat. Fungerede skattesystemet sådan, kunne selv elever i børnehaveklassen jo finde ud af at udregne skatten ved at bruge en lommeregner!

En melding fra panelet om, at princippet i topskatten er lige med, at en ekstra vagt på fritidsjobbet giver 10 procent mindre i udbetaling, vakte røre hos de fremmødte elever, som tydeligt gav udtryk for, at den model ikke er i orden.