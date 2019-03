Politisk begejstring for ny mødetaktik

Udvalget for Skoler & Børn har brugt tre dage på at afvikle individuelle dialogmøder med 20 forskellige bestyrelser. Møderne vil formentlig blive gentaget.

- Ideen med at holde dialogmøder er blevet taget godt imod. Jeg sidder tilbage med følelsen af, at der hersker en meget stor energi i bestyrelserne, og at der er mange forskellige måder at takle de politiske retningslinjer på, som både vi og Folketinget melder ud. Den forskellighed ser jeg som en styrke, og jeg håber meget, at man rundt omkring i kommunen inden for vores område vil blive ved med at lave løsninger, der passer til de enkelte skoler, børnehaver og så videre.

Alle vil det bedste

De enkelte bestyrelser kom med hver deres vinkel på arbejdet med kommunens børn og unge, men der var alligevel en fællesnævner.

- Fælles for alle er, at alle vil det bedste. Generelt er bestyrelsernes fokus godt i tråd med udvalgets strategiske mål om at få skabt endnu bedre trivsel og om at få endnu flere elever, som forlader folkeskolen, gjort uddannelsesparate, fortæller udvalgsformanden, som er taknemmelig for alt det, bestyrelserne kom med.

Dialogmøderne evalueres senere på måneden, og Claus Kulmbach regner med, at mødeformen vil blive gentaget.

Han forestiller sig, at udvalget hvert andet år vil vælge at afvikle ét af de to årlige dialogmøder på denne måde.

De øvrige dialogmøder vil - som hidtil - blive afviklet som fællesmøder.