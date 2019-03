Politikerne har lyttet: Omstridt bookingsystem udskydes

Et nyt online bookingsystem på pasningsområdet i Vejen Kommune udskydes, fordi politikerne vil have mulighed for at drøfte de klager, forældre i blandt andet Askov er kommet med. Arkivfoto

Indførelsen af et nyt bookingsystem efter "først til mølle-princippet" udskydes foreløbigt til 25. marts. Udvalget for Skoler og Børn ønsker tid til at drøfte de klager, forældre er kommet med.

VEJEN KOMMUNE: Politikerne i Vejen Kommunes Udvalg for Skoler og Børmn har lyttet til den kritik, borgerne er kommet med angående indførelsen af et nyt online-bookingsystem på pasningsområdet. Udvalget har nu valgt at udskyde ibrugtagningen af det nye system. Det nye bookingsystem bygger på et "først til mølle-princip" og som beskrevet i artikler, bragt i JydskeVestkysten i sidste uge, har flere forældre rettet henvendelse til kommunen med kritik af systemet. Særligt i Askov er forældre oprørte over, at det nye system ikke tager højde for, om de har børn i den lokale børnehave i forvejen. Forældre, der har børn i Askov-Malt Børnehave, og ønsker at sende flere børn i pasning, er nemlig med det nye system - og med opstrammede regler på området - ikke garanteret, at de kan få en plads i børnehaven i Askov-Malt, der længe har haft en lang venteliste. Det betyder, at søskende ikke kan følges ad, og de forældre, som stod frem med deres kritik i avisen i sidste uge, er stærkt utilfredse med, at nogle af deres børn tilbydes midlertidig pasning i Billinglands børnehave i Vejen.

Ønsker dialog med forældrene I en pressemeddelelse skriver Vejen Kommune: - Opstarten af det nye booking-system på børnepasningsområdet er udskudt. Baggrunden for den beslutning er, at Udvalget for Skoler og Børn har lyttet til de henvendelser, der er kommet fra forældre. Udvalget vil gerne drøfte de henvendelser, der er kommet, inden det nye system sættes i gang. Det vil ske på mødet i Udvalget for Skoler og Børn den 19. marts. Systemet skulle være indført mandag den 18. marts, men foreløbig er opstarten udsat til den 25. marts.