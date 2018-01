Politikere undersøger konsekvenser ved udskydelse af vandværks-tvang

Det spørgsmål er åbnet igen, efter den gældende vandforsyningsplan fra 2011 er kommet på dagsordenen på initiativ fra Venstres Morten Thorøe. Den foreskriver, at husstande med privat boring, der bor inden for et vandværks forsyningsområde, ikke kan få tilladelse til at forsyne sig selv med drikkevand fra 2030. I stedet skal de tilsluttes vandværkerne. En praksis, foreningen Dansk Brøndejerforening tidligere har kritiseret for at være i strid med loven.

Vejen Kommune: Skal brøndejere stadig have lov til at hente eget drikkevand op af jorden efter 2030?

I dag er der cirka 1.600 ejendomme med egen vandforsyning i kommunen. Chef i teknik og miljø, Peter Hansen, har tidligere fortalt, at ud af dem er der mellem 300 og 400 ejendomme, der ligger uden for vandværkernes forsyningsområde. Derfor kan de fortsætte med egen boring efter 2030, mens de resterende 1.200 til 1.300 altså skal på vandværk.

Hvad vil det betyde?

Derfor vil udvalget i første omgang få undersøgt, hvad det vil betyde, hvis fristen skubbes 20 år yderligere til 2050. Det tal kunne dog lige så godt have været 2060, fortæller Vagn Sørensen.

- Hvis vi kigger langt nok fremad, tror jeg, tingene vil ændre sig på den måde, at folk bliver sluttet til en offentlig vandforsyning. Fordelene er jo, at man er fri for selv at investere og holde ved lige. Men meningen med beslutningen her er, at vi vil se, hvad det vil have af konsekvenser, hvis det ikke bliver i 2030, siger Vagn Sørensen.

Desuden vil udvalget have en økonomisk oversigt over, hvilke investeringer vandværkerne har foretaget på baggrund af den nuværende vandforsyningsplan.

- Vi vil have et overblik over, om nogen har investeret i den tro, at samtlige forbrugere er på vandværk i 2030, siger Vagn Sørensen.