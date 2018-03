Politikere skal drøfte tilskud til planetarieprojekt

Jels: I løbet af ganske få uger i begyndelsen af året lykkedes det få tilsagn om godt en kvart million kroner fra private, foreninger og virksomheder, som alle er parate til at bakke op ideen med at få skabt et univers i det lukkede planetarie i Jels med fokus på design og stjerner.

Nu er det så politikernes tur til at tage stilling til økonomisk opbakning. Initiativgruppen har ansøgt om 100.000 kroner fra Vejen Kommune. Pengene skal gå til opgaven med at få udarbejdet et projekt, som skal være udgangspunkt for det afgørende arbejde med fundraising.

Initiativgruppen arbejder på et projekt, som skal genåbne Orion Planetariet i Jels. Projektet handler ikke blot om en åbning af planetariet med en fulldome-biograf. Desuden skal projektet indeholde en omfattende udstilling af de historiske Poul Henningsen-lamper fra virksomheden Louis Poulsen.

- Det er med disse to unikke oplevelser, som for tiden ligger gemt i skuffen, at der skal skabes et univers, hvor vi samler lys. Lys, som kommer fra stjernerne til det lys, som gennemstråler Poul Henningsens lamper, fremgår det af ansøgningen til Vejen Kommune.