Politikere på vej til at sige nej til vindmøller

Et flertal i økonomiudvalget har valgt at sende projektet med Holsted Energi Park direkte i byrådet. Borgmester konstaterer, at der i økonomiudvalget ikke er et politiske ønske om at give planmæssig mulighed for at gennemføre projektet.

Holsted: Hvis Vejen Byråd på sit møde i næste uge følger flertalsindstillingen fra økonomiudvalget, bliver der tale om et dødsstød til projektet Holsted Energi Park. Umiddelbart før jul indsendte Best Energy A/S en anmodning om at få igangsat detailplanlægning af projektet, som omfatter opstilling af fire vindmøller på hver knap 150 meter i totalhøjden samt ti hektar solceller. Egentlig var det økonomiudvalget, som havde kompetencen til at træffe beslutning om, hvorvidt detailplanlægningen skulle igangsættes eller ej. Men det er besluttet, at sagen sendes direkte til afgørelse i byrådet. - Administrationsgrundlaget vurderes til i stort omfang at være opfyldt. Men der er ikke et politisk ønske om at etablere den planmæssige mulighed for at gennemføre projektet, fastslår borgmester Egon Fræhr efter mødet i økonomiudvalget. Han føjer til: - Når der ikke er politisk rygdækning til den videre planlægning, så er der ingen grund til at bruge ressourcer på et langvarigt planforløb. Hverken for kommunen eller for ansøgeren. Men det er byrådet, som skal træffe den endelige beslutning.

Undlod at stemme Socialdemokraternes Jørgen Thøgersen valgte som eneste politiker hverken at stemme for eller imod i sagen: - Uden at fastslå, hvordan jeg vil forholde mig endeligt til projektet, så synes jeg sådan set godt, at vi kunne igangsætte en videre undersøgelse. Ansøgningen opfylder stort set de krav, som vi har fastsat i vort administrationsgrundlag. Jeg synes derfor, at vi kunne være gået videre og få sagen yderligere oplyst, mener Jørgen Thøgersen. Den socialdemokratiske gruppeformand peger på, at klimaet står højt på den politiske dagsorden i disse år: - Vi har her at gøre med et projekt, som kan sørge for elforbruget i op til mellem 15.000 til 17.000 husstande. Jeg mener, at vi, når vi afviser projektet her i fordøren, samtidig siger nej til vindmøller generelt i vores kommune, påpeger Jørgen Thøgersen Vejen Byråd samles på tirsdag eftermiddag.