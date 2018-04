Politikere holder fast i lukning af Assersbølgård

- Det er træls, at vi står overfor udfordringer med få og stadig færre elever. Det er de meldinger, vi får fra andre af de kommuner, der hidtil har gjort brug af aktiviteterne på Assersbølgård. Kostskolen omfatter en stor bygningsmasse, og nu er det vigtigt, at vi kan finde de rigtige løsninger for denne gruppe unge med helt særlige behov, siger Egon Fræhr.

Økonomiudvalget lægger sig på linje med Udvalget for skoler og børn, og borgmester Egon Fræhr beklager, at det lave elevtal nu truer skolens eksistens.

Gennem de senere år har der været en betydelig nedgang i elevtallet. Det har betydet, at kostskolen er kommet under økonomisk pres, så politikerne nu er på vej til at trække stikket.

JydskeVestkysten kunne i påsken berette, at politikerne i Udvalget for skoler og børn indstiller Assersbølgård til lukning med virkning fra udgangen af juli i år.

Kritik fra Handicaprådet

Handicaprådet beklager lukningen i et høringssvar i forbindelse med den igangværende politiske proces:

- Handicaprådet kan konstatere, at den vigende tilslutning til tilbuddet på Assersbølgård fra andre kommuner desværre betyder, at tilbuddet indstilles lukket. Kvaliteten af tilbuddet på Assersbølgård har været - og er fortsat - højt. Derfor er det ærgerligt, hvis lukningen bliver en realitet, lyder det i høringssvaret, som er understreget af byrådsmedlem Jakob Borgensgård og Kai Østergård fra DH.

De føjer til: - Hvis man vælger at lukke det nuværende kostskoletilbud, er Handicaprådet enige om, at det er vigtigt, at der fortsat tilbydes en differentieret vifte af tilbud til eleverne i målgruppen for STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).

I svaret understreges det, at Handicaprådet finder den korte høringsfrist uhensigtsmæssig.

-Handicaprådet er uforstående over for, at vi ikke kunne få materialet i forbindelse med, at materialet den 13. marts er sendt til Hoved-Med-udvalget. Ved at udarbejde et materiale om kommende STU-tilbud, vil Handicaprådet meget gerne inddrages tidligt i processen.