Politiker vil sove i telt i protest mod kommunalt frås

Vejen Kommune: Kommunen skal spare 50 millioner kroner.

En kendsgerning som Enhedslisten i Vejen tager meget alvorligt. Så alvorligt, at bestyrelsen enstemmigt har vedtaget, at byrådsmedlem Jakob Borgensgaard (EL) ikke skal overnatte på Nymindegab Kro sammen med de øvrige byrådspolitikere i forbindelse med budgetseminaret den 23.-24. august. Et ophold, der sammenlagt koster 50.000 kroner.

- Selvfølgelig skal Jakob deltage i budgetforhandlingerne, men vi kan og vil ikke understøtte kommunens overforbrug i en tid, hvor vi står over for nedskæringer og effektiviseringer. Nogle vil måske kalde det symbolpolitik, og det er helt okay. Vi har det fint med at sende vores vælgere et signal om, at det her ikke er i orden, siger bestyrelsesmedlem Maya Ryom.

Jakob Borgensgaard bekræfter beslutningen og fortæller, at han i stedet skal sove i telt i et frit naturområde nær kroen.

- Jeg synes, det er mærkeligt at sende et signal om, at vi skal spare, men vi har samtidig råd til at sende byrådspolitikerne på kroophold. Det kan godt være, at 50.000 kroner ikke er mange penge i et kommunalt budget, og at overforbruget er langt større i andre kommuner, men det er princippet. Og jeg er sikker på, at jeg kommer til at sove helt utrolig dejligt i teltet, siger Jakob Borgensgaard, der dog ikke vil svare klart på, om han opfordrer de øvrige byrådspolitikere til at følge hans eksempel.

- Hvert enkelt byrådsmedlem må gøre, hvad de synes er rimeligt. Men jeg synes ikke, det er rimeligt at overnatte.