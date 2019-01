Vejen: Onsdag formiddag klokken 10.35 forsøgte en af politiets patruljer at standse en personbil på Esbjergvej ved Vejen. Men bilisten havde tilsyneladende alt andet end lyst til at tale med politiet, så han forsøgte at køre fra politiet.

Det fik dog ikke politiet til at opgive forfølgelsen, så snart efter så bilisten ingen anden udvej end at lade bil være bil for så i stedet at tage benene på nakken.

Men heller ikke dette flugtforsøg lykkedes. Flugtbilisten blev løbet op og anholdt, men i sekunderne, inden betjentene fik fat i kravetøjet på bilisten, havde vedkommende slugt en klump hash, som han på den måde måske havde håbet at kunne skjule for politiet. Men betjentene havde set det, så bilisten gik til bekendelse - hashklumpen havde været af størrelsesordenen, et halvt gram, oplyste han.

Derfor blev han sigtet for at have været i besiddelse af euforiserende stoffer. Men det var kun den første af flere sigtelser: for ikke at rette sig efter politiets anvisninger, for narkokørsel, for kørsel uden kørekort og for flere forskellige fejl og mangler på køretøjet.

Den sigtede er en 34-årig mand fra lokalområdet.