Politiets områdestation har fået ny leder

Her afløser han Jeppe Kjærgaard, der er rykket til Esbjerg, hvor han skal være politiinspektør og linjechef for efterforskning.

Derefter var han i et halvt år udlånt til Fyns Politi, hvor han var leder af den proaktive efterforskning, der består af en indbrudssektion, civilpatruljen og afdelingen for organiseret kriminalitet.

- Men jeg har nok altid vidst, at jeg ikke ville blive i den branche. Og så syntes jeg, at politiet stod godt til mig. Her kunne jeg være med til at gøre den berømte forskel, siger Henrik Thrane Jensen, der begyndte i sit nye arbejde den 1. marts - og han ser frem til for alvor at komme i gang.

Udgangspunkt i Haderslev

Nu gælder det så arbejdet som leder af Områdestation Nordøst, hvor han bliver den overordnede ansvarlige for stationerne i Vejen og Haderslev.

Som udgangspunkt bliver han fast placeret på stationen i Haderslev.

- Men jeg kommer også til Vejen, siger Henrik Thrane Jensen, der på baggrund af sin tid i Vejen kender området der rigtig godt.

- Haderslev kender jeg ikke helt så meget til, men vi har jo haft en del nabofællesskab med Haderslev, da jeg sad i Vejen, siger Henrik Thrane Jensen, der mener, at hans plan om at være med til at kunne gøre en forskel, bliver opfyldt hos politiet - og han vil fortsat være med til at gøre en forskel for borgerne.

- Jeg vil have fokus på at sikre borgernes tryghed. Det er det, vi er der for. Og så vil jeg fortsætte det fælles forebyggende arbejde med både Haderslev og Vejen Kommune, siger Henrik Thrane Jensen.