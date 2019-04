Politiet ventede derhjemme

Vejen: Mandag eftermiddag klokken 15.32 traf en af politiets patruljer en 16-årig dreng, der kom kørende på en lille knallert på Torps Allé i Vejen. Patruljen gjorde tegn til, at den 16-årige skulle standse, men det havde han ikke noget ønske om. Så han stak af henover et fortov og videre via et stisystem. Det uheldige for den 16-årige var, at betjentene vidste, hvem han var, så han kunne faktisk have sparet sig selv for besværet med at stikke af.

- Betjentene kunne genkende ham, så de kørte hjem til hans bopæl, fortæller politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdestation Nordøst.

På bopælen fik betjentene fat i den 16-årige, der blev sigtet for ikke at have efterkommet politiets anvisninger om at standse og for at køre på fortovet. Derudover viste det sig, at hans knallert var konstruktivt ændret, så det blev han også sigtet for. /DAN