Politiet tog bilen

Øster Lindet: Mandag aften klokken 18.05 standsede en af politiets patruljer en bilist, der kom kørende på Dixensvænge i Øster Lindet. Bilisten - en 58-årig mand fra lokalområdet - havde drukket mere alkohol end tilladt, så han blev anholdt og taget med for at få udtaget en blodprøve. Derudover var manden frakendt kørekortet, så han modtog også en sigtelse for kørsel i frakendelsestiden. Da det var tredje gang indenfor tre år, at manden blev standset i bil uden at have kørekort, valgte betjentene at beslaglægge bilen med henblik på konfiskation. Det oplyser politikommissær Henning Marcussen fra Syd- og Sønderjyllands Politis Områdecenter Nordøst. /DAN