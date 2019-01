Politiet stopper stadig flere narkopåvirkede bilister

Vejen Kommune: Glat føre og narkotika er en farlig cocktail i trafikken i denne tid. Flere og flere bilister, som politiet standser, bliver således testet positive for forskellige euforiserendes stoffer.

Mandag eftermiddag klokken 15.46 på Hyldelundvej ved Lindknud stoppede en af politiets patruljer en sådan farlig bilist. Ikke bare var bilisten påvirket af amfetamin, vedkommende var også bevæbnet med både knojern og en peberspray.

Betjentene benyttede også anledningen til at visitere den anholdte, og det førte til en stribe forskellige sigtelser foruden sigtelsen for narkokørsel: for overtrædelse af våbenloven, for at være i besiddelse af en peberspray og for at være i besiddelse af et gram MDMA, der også er kendt som ecstasy, tre gram amfetamin og seks LSD-piller. Et kørekort havde bilisten heller ikke, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret.