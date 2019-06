Rødding: Tirsdag aften klokken 19.48 stoppede en af politiets patruljer en knallertkører på Haderslevvej. Patruljen havde spottet, at knallerten ikke var indregistreret, hvilket vedkommende blev sigtet for.

Dertil kommer sigtelser for, at knallerten ikke var udstyret med en nummerplade, og for ikke at have tegnet en ansvarsforsikring.

Den sigtede er en 42-årig mand fra lokalområdet.