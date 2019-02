Politiet fangede to butikstyve - én stak af

Politiet har anholdt en 18-årig mand fra lokalområdet, som er sigtet for butikstyveri i SuperBrugsen i Jels og for brugstyveri af en personbil.

Jels: Torsdag klokken 12.07 blev der begået et butikstyveri i SuperBrugsen i Jels. Her lykkedes de to mænd at stjæle forskellige butiksvarer som: oksemørbrad, spiritus, kakao og sprinklervæske. Tyvene kørte bort fra gerningsstedet i en bil og forsvandt. En af politiets patruljer var dog hurtigt fremme og fik gennemset optagelserne fra SuperBrugsens videoovervågningsanlæg.

Bedst som man måske troede, at butikstyvene var over alle bjerge, havde den lokale landbetjent, Peder Stefansen, to timer senere tilfældigvis stoppet en bil, som var blevet meldt stjålet i Kolding natten mellem den 25. og 26. januar.

I bilen befandt sig to mænd, som blev anholdt. Det lykkedes imidlertid den ene at slippe fri og tage flugten. Derfor var det den anholdte, som blev sigtet for at have brugsstjålet bilen. Men samtidig blev de to mænd genkendt som butikstyvene i SuperBrugsen i Jels, og det udløste så også en sigtelse for butikstyveri.