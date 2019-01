Sdr. Hygum: Politiet har modtaget en anmeldelse af et indbrud på Kamtrup Skolevej i Sdr. Hygum.

Her lykkedes det tyven at skaffe sig adgang til ejendommen via en terrassedør og at stjæle en iPad og en loftslampe af mærket, Louis Poulsen.

Indbruddet blev begået på et tidspunkt torsdag mellem klokken 06.20 og klokken 14.00.

Vidner har fortalt, at en sølvfarvet mellemting af en personbil og en stationcar er blevet set i nærheden af gerningsstedet. Derfor vil politiet gerne høre fra andre, der kan have kendskab til den bil, der er på størrelse med en VW Golf.