Politiet efterlyser flugtbilist

Vejen: Onsdag formiddag klokken 08.44 skete der et færdselsuheld på frakørslen fra motorvej E20 ved Vejen Vest. Her var en bilist standset op og ventede på fri bane til at fortsætte i rundkørslen og ad Asbovej.

En bagfra kommende bilist i en varevogn overså den ventende bil foran og kørte derfor op bagi bilen.

Men i stedet for at stoppe op og udveksle forsikringsoplysninger, fortsatte bilisten i varevognen og kørte væk fra ulykkesstedet.

Nu efterlyser politiet flugtbilisten, der kørte i en sort kassevogn med et grønt logo.

Politiet vil også gerne kontaktes af eventuelle vidner til hændelsen. Politiet kan kontaktes på telefon: 114.