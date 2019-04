Politiet efter lukning af motorvej: Sandsynligvis hændeligt uheld

Torsdag fik en bil ødelagt soltaget og skader på bagsmæk og bagrude i forbindelse med, at køretøjet kørte under en motorvejsbro på Østjyske Motorvej. Grundige undersøgelser tyder på et hændeligt uheld.

Skanderborg: En bil ført af 56-årig mand fra Vejen fik torsdag eftermiddag store skader, da den blev ramt af en genstand under en motorvejsbro ved afkørsel 52 Skanderborg V. Føreren kom ikke noget til.

Politiet overvejede muligheden for, at et stenkast eller lignende fra motorvejsbroen havde forårsaget skaderne.

Motorvejen blev derfor spærret i begge retninger i omkring time, mens politiet undersøgte området og foretog afhøringer.

Politiet er efterfølgende kommet frem til, at episoden sandsynligvis skyldtes et uheld. Det oplyser vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, Efterforskningscenter Nord, fredag i en pressemeddelelse.

- De grundige undersøgelser gør, at Sydøstjyllands Politi nu konkluderer, at der næppe har været tale om en forsætlig handling, men snarere om et hændeligt uheld, hvor en ukendt genstand har ramt køretøjet, siger han.