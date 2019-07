Politiet anholder en bande af tricktyve

To mænd og en kvinde er blevet anholdt, sigtet for gentagne "kassedyk" i flere supermarkeder - blandt andre steder i SuperBrugsen i Jels.

Jels: En af politiets patruljer gjorde en god fangst onsdag aften klokken 21.18, da den stoppede en personbil på den sønderjyske motorvej, E45.

Bilen var på vej i nordlig retning, da politiet bragte den til standsning. Da føreren af bilen syntes at være påvirket, kom narkometeret i brug, og vedkommende blev efterfølgende bragt til et hospital for at få taget en blodprøve. Nu er han blevet sigtet for narkokørsel.

At det var en god fangst, gik hurtigt op for betjentene, da der i bilen også befandt sig to passagerer, som sammen med føreren kan være den bande af tricktyve - to mænd og en kvinde, som på det seneste har slået til mod flere supermarkeder i Syd- og Sønderjylland. Derfor blev de alle tre anholdt på stedet.

Banden har benyttet sig af den samme fremgangsmåde ved først på aftenen at opsøge butikkerne og at distrahere kasseassistenten så meget, at tricktyvene har kunnet foretage, hvad politiet beskriver som "et kassedyk" - at liste sig til at tage af kassen.