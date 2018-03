Politiet advarer: Tricktyve er på spil

Politiet er på jagt efter to østeuropæiske kvinder og en en 10-årig dreng. Hen over weekenden har de forsøgt sig som tricktyve flere steder i Vejen Kommune.

Vejen Kommune: Hen over weekenden har politiet modtaget flere anmeldelser af forsøg på tricktyveri.

Lørdag klokken 13.51 ringede det på døren hos en ældre kvinde på Præstegårdsvej i Rødding. Det viste sig at være en udenlandsk kvinde og en drenge, som ville sælge et blad til kvinden. Det havde dog ingen interesse, men så bad drengen pludselig om at låne toilettet. Kvinden fattede dog mistanke og nægtede derfor at lukke de to personer ind.

Klokken 14.10 aflagde kvinden og drengen så et besøg hos en borger i Vestergade i Jels, men heller ikke her blev de lukket indenfor.

Søndag klokken 15.00 var det to kvinder, som forsøgte sig - denne gang i en bolig på Bryggerpladsen i Brørup. Her var det et ugeblad, som kvinderne viste frem, men uden held - også her blev de afvist.

Søndag klokken 13.05 var det så igen kvinden og den 10-årige dreng, som forsøgte sig. Denne gang ringede de på døren hos en borger med adresse på Ribevej i Sdr. Hygum og fortalte, at de havde problemer med bilen. Men også her blev tricktyvene afvist.