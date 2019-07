Politiet: - Skru meget gerne ned for musikken

Vejen Kommune: Det kan godt være, at varmen i weekenden har været uudholdelig, men det har musikken, som flere steder er blevet spillet for åbne vinduer eller under åben himmel også været.

I det forgangne døgns tid har Syd- og Sønderjyllands Politi således modtaget flere anmeldelser af musik, der er blevet spillet så højlydt, at det har været til gene for naboer.

Den slags er en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og derfor rykker politiet også ud til den slags, siger politikommissær Lasse Rasmussen, Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han fortæller, at det dog er altid en vurdering fra sag til sag, om politiet sender en patrulje af sted.

Et godt råd fra politiet i den slags sager om musik til ulempe er altid at udvise både hensyn og tolerance.