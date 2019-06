VEJEN: E20-motorvejen mellem afkørsel 69 Brørup og afkørsel 70 Holsted er netop nu spærret i vestgående retning på grund af en politiefterforskning. Meldingen kom ind klokken 19.09.

- Vi har hunde derude, fordi vi har mistanke om, at der er blevet smidt noget fra en bil under forbikørsel, siger vagtchef Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi og understreger, at der ikke er tale om et muligt stenkast fra en bro.

Politiet opfordrer trafikanterne til i stedet at køre ad rute 191 Esbjergvej. Der er ingen tidshorisont for genåbning lige nu.

