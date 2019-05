Politiaktion i Holsted Stationsby er afsluttet: Psykisk syg bevæbnet mand var anledning til politiaktion

Politiaktionen i Holsted Stationsby er afsluttet. Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Ifølge politiet var det en psykisk syg mand, der var anledning til aktionen.

Manden var bevæbnet og befandt sig i et hus i Holsted Stationsby, og mandag morgen og formiddag var politiet derfor talstærkt til stede. JydskeVestkystens reporter på stedet kunne fortælle, at der var masser af politi på stedet, og flere betjente bar maskinpistoler.

Ved middagstid mandag oplyser Sydjyllands Politi, at manden havde et våben, som han overgav til politiet. Efterfølgende accepterede han selv at komme ud fra det hus, han var i.

I forbindelse med politiaktionen var Kirkegade og en del af Storegade spærret, og ifølge kilder på stedet var Storegade været spærret siden klokken 4 mandag morgen.

Den psykiske syge mand får nu den hjælp, han har behov for, oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.