Politi og kommune advarer: Isen er stadig usikker

Torsdag havde personer bevæget sig ud på isen på Jels Nedersø. Men isen er slet ikke tyk nok til at bære, så både politi og kommune advarer borgere om at bevæge sig ud på det frosne vand. Kommunen frigiver først søerne, når is-tykkelsen når 13 centimeter - og på nuværende tidspunkt er isen kun syv-otte centimeter tyk.

- Når vi har målt, at isen er sikker nok, så sætter vi en pose over skiltet og informerer politiet om det, siger Signe Hvergel Petersen.

Signe Hvergel Petersen fortæller, at kommunen allerede har været i gang med at måle isens tykkelse på søerne i Vejen Kommune, men ingen af stederne er isen i nærheden af at være tyk nok til at bære. På hovedparten af søerne er der målt en is-tykkelse på syv-otte centimeter, og isen skal være minimum 13 centimeter tyk, før den bliver frigivet til færdsel.

De mange dages frost har så småt fået vandet til at fryse på mange af kommunens søer, men selvom det måske ser ud, som om isen er tyk nok, så skal man ikke gå ud på isen, for den er langt fra sikker nok.

Vejen Kommune: Det er hvidt derude, og temperaturerne har i længere tid været et stykke under frysepunktet både om dagen og om natten.

Politiets Ordensbekendtgørelse foreskriver, at isen skal være mindst 13 centimeter tyk, før det er sikkert at færdes på søerne.Vejen Kommune fører løbende tilsyn med isen på følgende søer, hvor isens tykkelse også måles: * Andst Anlæg * Askov Dam * Brørup - Søparken * Bække Anlæg * Holsted - sø ved Søndergade 83 * Jels - Mariebugten i Jels Nedersø * Vejen - Hvedevænget mod Boulevarden * Rødding - Østerbyvej * Rødding - mellem Grønningen og Skovvej

Politiet har efterfølgende taget kontakt til blandt andet kommunen, så den er opmærksom på, at nogle folk tror, at isen på nuværende tidspunkt er tyk nok.

Måler igen mandag

Om søerne denne vinter bliver sikre nok til, at man kan færdes ude på isen, afhænger naturligvis af vejret. For begynder tøvejret at sætte ind, så giver det sig selv, at isen ikke bliver tykkere, tværtimod, men kommunen sørger for at følge udviklingen.

- Vi forventer, at vi måler igen på mandag, siger Signe Hvergel Petersen.

Så selvom en af weekendens gåture måske går forbi en af kommunens søer, så skal man ikke lade sig friste.

- Man skal holde sig fra isen, selvom det kan være nok så spændende, siger Signe Hvergel Petersen.

Og lytter man ikke til advarslerne fra både politi og kommune, så kan en tur på isen måske også gå hen at blive lidt for spændende, nemlig hvis man går gennem isen og lander i det iskolde vand.