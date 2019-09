Politi og brandvæsen rykkede ud til brand i børneværelse

ASKOV: Søndag klokken 17.53 modtog politiet en anmeldelse om, at der kom sort røg fra et ovenlysvindue i en villa på Maltvej i Askov. Da politi og slukningskøretøjer ankommer til stedet, lykkes det dem relativt hurtigt at slukke ilden, der var isoleret til et børneværelse i villaen. Resten af huset rammes af omfattende sodskader. Der var ingen hjemme på adressen.

Ifølge politikommissær Morten Alslev fra Syd- og Sønderjyllands Politi er der intet, der tyder på, at branden skulle være påsat. Politiets umiddelbare indtryk er, at branden stammer fra et efterladt stearinlys, men det kan ikke konkluderes med sikkerhed.