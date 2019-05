Syd- og Sønderjyllands Politi håber fortsat på hjælp fra offentligheden til opklaring af et røveri i marts mod et værtshus i Brørup. Se røveriet på video.

Brørup: Genkender du denne gerningsmand fra røveri mod værtshus i Brørup, spørger Syd- og Sønderjyllands Politi og offentliggør både et foto og en videooptagelse fra værtshusets overvågningsanlæg i håb om, at sagen kan blive opklaret.

Fotoet og videooptagelserne af gerningsmanden, røveriet, blev taget på værtshuset Mødestedet i Brørup.

Selv om røveriet blev begået i marts, håber Syd- og Sønderjyllands Politi fortsat på borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen af røveriet, der blev begået fredag den 22. marts klokken cirka 14.30 mod værtshuset Mødestedet, Torvegade 2 i Brørup.

Med røveriet skaffede en ukendt gerningsmand sig dels adgang til et lagerlokale, hvorfra han stjal et kontantbeløb fra et pengeskab, dels overfaldt han en kvindelig medarbejder, udsatte hende for vold og truede hende til at udlevere et kontantbeløb.

Det var ikke nødvendigt at tilse kvinden på skadestue efter røveriet.