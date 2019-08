Holsted: Tirsdag morgen klokken 07.07 anholdt politiet tre polakker i Holsted. I den forbindelse beslaglagde politiet en del værktøj, der var smidt i en grøftekant. Og nu efterlyser politiet ejerne af værktøjet. Det stjålne værktøj kan stamme fra et indbrud, der er sket natten til tirsdag, og det kan også være, at indbruddet er sket et andet sted end i Holsted.

Politiet opfordrer derfor til, at man lige tjekker, om der mangler noget på værkstedet eller i varebilen.

Det drejer sig om tre motorsave af mærket Stihl, en rød motorsav af mærket Solo, en grøn vinkelsliber af mærket Makita, to vinkelslibere af mærket Hitachi, en batteriboremaskine af mærket Hitachi, en elboremaskine af mærket Makita, en blå kapsav af mærket Bosch.

Hvis man er ejer af noget af det nævnte værktøj, må man meget gerne kontakte politiets servicecenter på 114. /DAN