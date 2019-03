Jels: Selv hvis man altid husker at låse sin hoveddør - også når man er hjemme, kan man stadig risikere at få et skræmmende uanmeldt besøg.

Det var, hvad der skete mandag for en beboer i Mølleparken i Jels. Vedkommende havde lagt sig for at hvile, men opdagede så, at der pludselig stod en fremmed mandsperson i boligen.

Politiets døgnrapport melder ikke noget om, hvad der videre skete, men man må formode, at den fremmede skyndte sig at forsvinde.

Den uanmeldte gæst havde skaffet sig adgang til boligen via en vinduesåbning, hvor vinduet stod på klem ved hjælp af en haspe.

Politiet modtog anmeldelsen af den fremmede mands indtrængen i boligen mandag klokken 13.04. Han beskrives som værende dansk med et lille rundt hoved og mørkt kort hår.