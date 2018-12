Planetarie-projektet på vej ind i afgørende fase

Styregruppen, der arbejder på en genåbning af planetariet i Jels, er i dialog med et par fonde, som har bedt om en detaljeret projektbeskrivelse. Alle dem, der har givet tilsagn om økonomisk støtte, vil om kort tid få meddelelse om, at pengene vil blive opkrævet.

Jels: Gennem mange måneder har der været stille omkring planetarieprojektet i Jels. Men i kulisserne er der arbejdet intenst med at komme videre med finansieringen, som skal ende med en genåbning af planetariet på Søvej.

For lidt over et år siden kunne en styregruppe offentliggøre et projekt, som igen skal skabe aktivitet i planetariet. Projektet, som har fået navnet Lyset, handler ikke blot om en åbning af planetariet med en fulldome-biograf. Desuden skal projektet indeholde en omfattende udstilling af de historiske Poul Henningsen-lamper fra virksomheden Louis Poulsen, der har sin produktion liggende i Vejen.

På ganske få måneder omkring årsskiftet lykkedes det at få tilsagn om støtte til et forprojekt for i alt 300.000 kroner. Alle de virksomheder, foreninger samt private, som har givet tilsagn om et økonomisk bidrag til projektet, kan nu se frem til at få en meddelelse om, at pengene nu vil blive påbegyndt opkrævet. Det vil ske om kort tid - og måske allerede inden eller umiddelbart efter jul.

- Vi har været i kontakt med flere fonde, som har set nærmere på de første skitser, som beskriver projektet i planetariet. Et par af dem har nu bedt om et mere fyldestgørende materiale, som detaljeret skal beskrive aktiviteterne og økonomien i projektet. Det er til dette omfattende materiale, at vi skal bruge de penge, som mange har givet tilsagn om, fortæller Conni Tetens, der er medlem af styregruppen.