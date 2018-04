Planetarie-projektet i Jels vil kræve udvidelse

Jels: Det er kun lige godt to måneder siden, at initiativgruppen bag planetarie-projektet i Jels kunne meddele, at det på ganske kort tid var lykkedes at samle 300.000 kroner.

Siden har der nærmest været radiotavshed fra initiativgruppen, men hvis nogen skulle gå rundt og tolke stilheden som værende et udtryk for, at arbejdet er gået i stå; så er det med at tro om igen.

JydskeVestkysten erfarer, at der arbejdes intenst på de indre linjer for at komme videre med realiseringen af Lyset; navnet på projektet. Ifølge Conni Tetens - en af ressourcepersoner i initiativgruppen - er arbejdet med at få et projektforslag gjort klar, så ansøgningerne til fonde kan sættes i gang.

Projektet er kendt i hovedtræk: Initiativgruppen vil foretage en opgradering af planetariet til et 3D-fulldomebiograf, som skal være med til at inspirere unge og andre med viden om universet samt tiltrække turister - eksempelvis fra Legoland.