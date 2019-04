Planer om at udvide Brørup Sundhedscenter

Region Syddanmark og Vejen Kommune har søgt penge fra Sundheds- og Ældreministeriet til en udvidelse af Brørup Sundhedscenter med et fast mammografiscreeningsrum.

Brørup: Region Syddanmark og ti syddanske kommuner, deriblandt Vejen Kommune, er gået sammen om at søge flere penge til nye projekter i regionens sundhedshuse. Pengene skal komme fra en pulje på 207 millioner kroner, som Sundheds- og ældreministeriet har stillet til rådighed. For Vejen Kommunes vedkommende har regionen og kommunen søgt om penge til at etablere et fast mammografiscreeningsrum på Brørup Sundhedscenter.

2,7 millioner kroner Ansøgningen drejer sig om indretning af et røntgenrum med tilhørende omklædningskabiner, indkøb af en mammomat (røntgenapparat, red.) og etablering af ti ekstra parkeringspladser ved sundhedscentret. Funktionen forventes etableret i tredje kvartal 2020. Der er søgt om i alt 2,731 millioner kroner, hvoraf de 20 procent (546.000 kroner) er egenfinansiering fra regionen. Ansøgningen er dog betinget af, at Regionsrådet beslutter at oprette faste screeningssteder, og at Regionsrådet - hvis forslaget godkendes - beslutter at placere et af disse faste screeningssteder i Brørup Sundhedscenter.

Jo mere, jo bedre Jørgen Thøgersen (S), der er formand for Udvalget for sundhed, kultur og fritid i Vejen Kommune glæder sig over, at den lille udvidelse af sundhedshuset i Brørup er et af de projekter, som regionen har søgt om penge til. - Det er super. Al fremtid peger på - uanset sundhedsreformer - at det, man kalder det nære sundhedsvæsen, er i fokus, siger Jørgen Thøgersen, der håber, at projektet i Brørup bliver tilgodeset, når de mange puljemidler skal fordeles. - Vi håber på at få pengene, så vi kan få noget mere til sundhedshuset. For hver borger, vi kan undgå, der skal køre langt til de "nemme" tilbud, jo bedre er det, siger Jørgen Thøgersen.

Skal godkendes politisk Formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, Bo Libergren (V), tror, de syddanske projekter har en god chance for at få en andel af pengene. - Jeg synes, vi har fundet nogle gode og stærke projekter, som vil styrke lægedækningen og det nære sundhedsvæsen og dermed være i tråd med den tilgang, som vi gennem en årrække har haft i regionen. Nu er det så op til ministeriet at beslutte, hvor mange af projekterne, det vil støtte, siger Bo Libergren i en pressemeddelelse. På grund af en stram deadline fra ministeriet har regionens administration allerede sendt ansøgningerne til ministeriet under forudsætning af, at de regionale politikere bakker op om projekterne. Udvalget for det nære sundhedsvæsen var første skridt, og derefter skal projekterne godkendes i regionsrådet på et møde den 29. april.