Pinsemorgen: 425 gæster til kaffe og en lille én

Mange af gæsterne på Hovborg Kro kommer langvejsfra for at få plads ved Jørgensens morgencomplet. Der var udsolgt tre uger i forvejen.

HOVBORG: Der skal et helt bjerg af rundstykker - og wienerbrød og bacon og æg og ost og pålæg og alt det andet - til for at bespise 425 gæster pinsemorgen, og heldigvis havde brugsen nogle ekstra, da lagerbeholdningen af friskbagte rundstykker på Hovborg Kro midt på formiddagen så faretruende tomt ud.

Det viste sig nu at være falsk alarm. Der var bagt rigeligt i køkkenet, viste det sig, men der må bare ikke mangle noget, når værtsparret Johanne og Jørgen Jørgensen har gæster. Der skal være fyldt op - hele tider.

- Det er gået fantastisk, kunne Jørgensen konstatere, da invasionen stilnede af hen ad klokken 11.

Allerede for to, tre uger siden måtte kroen melde udsolgt til morgenbordet, og der er siden sagt nej desværre til flere snese, det kom for sent til mølle.

Og sådan går det højest sandsynligt igen til næste år. Halvdelen af pladserne i 2020 er allerede reserveret.