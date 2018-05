Pinsegudstjeneste i det grønne

Sønderskov: Der var sommersol for oven og Guds grønne natur at glædes ved anden pinsedag, da fem sogne inviterede til pinsegudstjeneste på plænen bag Museet på Sønderskov.

Mange mennesker benyttede her friluftsgudstjenesten til at nyde den søde maj måneds gavmildhed i fulde drag. Ja, selv fuglene sang med på salmerne undervejs. Kongåblæserne sørgede for musikledsagelsen til salmesangen, og et til lejligheden sammensat fælleskor sang også med.

Et smukkere sted at holde en pinseprædiken end i den grønne lund bag Sønderskov Hovedgård findes næppe i Brørup. Her var det biskop Elof Westergaard fra Ribe, som var dagens prædikant, og han blev ledsaget af sognepræst i Folding Sogn, Anna Jensen, der hjalp med at bryde brødet ved den efterfølgende altergang.

Gudstjenesten samlede godt 200 deltagere, og de fleste havde medbragt festivalstole og havde forståeligt nok ladet paraplyerne blive hjemme.

Det er to-tre år siden, der sidst blev holdt en friluftsgudstjeneste ved Sønderskov, men i år skulle det altså være.

Alteret var smukt i al sin simpelhed - et bord med hvid dug og et smukt kors skåret ud i ét stykke af en skive massiv egetræsstamme fra et af egetræerne, der tidligere var blevet fældet ved Johanneskirken i Brørup.

Kunstneren selv, Helge Esager, var med til gudstjenesten. Han er tidligere skovarbejder, og var blevet opfordret af menighedsrådet til at skære korset af den måske 75-år gamle egetræsstamme. Årringene kan man stadig tydeligt tælle på det smukke egetræskors, der er blevet udstyret med en fod af metal, som er smedet af en af efterkommerne til smeden i Folding, Aslak Skjøth.