Pilefestival på hjemstavnsgården

Sdr. Hygum: Pileflettere og -dyrkere fra hele landet sætter i weekenden 10.-11. august kursen mod Hygum Hjemstavnsgård for at være med til Pileforeningens årlige pilefestival.

I samarbejde med de frivillige på hjemstavnsgården er der lagt op til et stort arrangement, der er blevet forberedt gennem det seneste år.

På pilefestivalen vil pileflettere og -dyrkere stille op med deres boder, hvor de vil vise, hvad pil er, og hvad det kan bruges til. Praktiske kurve, pynt til haven og hjemmet og meget andet kan både ses og købes.

Har man lyst til selv at prøve kræfter med pileflet, er der "drop-in" flet i flere boder, og for et beskedent beløb kan man kaste sig ud i pilefletningens kunst.

Man kan også være med til at flette en ko til hjemstavnsgården. Det er Sonja Schultz, der er en erfaren fletter i teknikken "krusedulle-flet," der står for det projekt.

Pileforeningens bestyrelse står klar i teltet til en kop kaffe og en snak om pileflet, medlemskab, "Pilebladet," kurser, flettetræf, og flettekredse i Danmark. Pileforeningens dyrkegruppe vil også være til stede, hvor snakken kan komme ind på piledyrkning, skadedyr, pilesorter, høst, sortering, og opbevaring.

Gæsterne må gerne selv medbringe madpakke eller de kan nyde en pølse fra pølseboden. Der er opstillet telte, så man kan komme i skygge eller tørvejr.

Historisk Køkken er rammen, hvis man får lyst til en kop kaffe, en vaffel, en is eller en kage. I den gamle stenovn bages der boller, franskbrød og kringle. Og hjemstavnsgårdens køkkenhave leverer markens friske grøntsager til sin bod, for eksempel gulerødder, kartofler, løg, rødbeder, persille , squash og blomster.

Hjemstavnsgården har åbnet for museet og sine aktiviteter.

Entré, som gælder for begge dage, koster 60 kroner for voksne og 30 kroner for børn. Pilefestivalen foregår begge dage fra klokken 10 til 16.