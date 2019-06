Piger med fodboldstøvler stormer frem

Flere pigehold end nogensinde før har i år deltaget i Rødding IF's RIF Cup. 85 hold var søndag i fuld aktion på grønsværen bag Rødding Centret.

Rødding: Vi oplevede det sidst, da det danske kvindelandshold i håndbold, vandt alt, hvad der var værd at vinde, og pigerne strømmede til håndboldklubberne. Nu oplever vi det samme med det danske kvindelandshold i fodbold - pigerne snører fodboldstøvlerne og stormer frem. Den samme tendens oplever Rødding Idrætsforenings fodboldafdeling i denne tid. - Pigefodbold er på vej frem, og ved dette års RIF Cup har vi flere pigehold med end nogensinde tidligere, siger Rødding Idrætsforenings Morten Kokholm, der er med i cuppens styregruppe. Han kan fortælle, at pigernes interesse for at spille fodbold også har været med til at give Rødding IF's fodboldafdeling flere nye medlemmer. Det er også Morten Kokholm, som havde fået til opgave at hænge medaljer om halsen på stævnets vindere. Medaljer var der at vinde for deltagerne fra U6 til U8.

RIF Cup 2019: "Vi er verdens bedste hold", lyder disse fodboldpigers kampråb. Pigerne er fra Ribe Boldklub. Foto: Søren Dippel

600 spillere 600 fodboldspillere m/k har søndag været travlt beskæftigede med at score mål på RIF's grønsvær. Med trænere, forældre og andre fans har godt 1000 voksen, børn og unge været med i RIF Cup 2019 i Rødding. - I år har 85 hold meldt deres deltagelse, og det er 20 flere end sidste år. Rødding IF stiller selv med 15 hold. Hvis det skulle lykkes os at snuppe tre pokaler, er vi godt tilfredse, siger Jens Peter Jørgensen, der er formand for fodboldafdelingen. Hold fra hele landet har kunnet tilmelde sig RIF Cup 2019, og foruden holdene fra naboklubberne har der været hold fra Børkop, Fredericia, Gråsten, Vejle og Bredballe. Et fodboldstævne som RIF Cup plejer at give arrangøren rundt regnet 40.000 kroner i overskud. Pengene er ikke øremærkede til bestemte formål, men Jens Peter Mortensen lader forstå, at til næste sommer skal der gøres noget ekstra ud af fodboldstævnet, for da kan RIF Cuppen fejre 25-års jubilæum.

I kampens hede på en fodboldbane kan piger sagtens få røde kinder. Så gør det godt at blive kølet af med koldt vand. Her er det 10-årige Katja Ottosen Christiansen, Rødding IF, der køler af efter at have tabt til Jels. Foto: Søren Dippel

RIF Cup 2019: Et nederlag på en fodboldbane kan også være noget så trist at opleve. Foto: Søren Dippel

RIF Cup 2019: Så er der dømt målspark. Foto: Søren Dippel

RIF Cup 2019: Så skal der dribles. Foto: Søren Dippel